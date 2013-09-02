Aslan Bruma'yı borsaya bildirdi

Transfer döneminin son günlerine doğru Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Sporting Lizbonlu Bruma ile prensip anlaşmasına varan Sarı Kırmızılılar'ın genç oyuncuyu kısa sürede renklerine bağlaması bekleniyor.

Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar UEFA'ya takım listesini vermek zorunda olan Galatasaray'da, yönetim 19 yaşındaki yıldızın transferini bir an önce sonlandırmak istiyor.

Elmander'in Norwich City'e gitmesiyle açılan yabancı kontenjanını Bruma ile doldurmayı planlayan Sarı Kırmızılılar, Portekiz kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor. İki kulüp ödeme planları üzerinde uzlaşmaya çalışıyor.

Kazım konusunda Bursaspor ile pazarıklarını sürdüren Sarı Kırmızılı yönetim, Yeşil Beyazlı kulüpte forma giyen Serdar Aziz için de girişimlerini sürdürüyor. Ayrıca yönetimin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyip İngiltere ve Slovenya'daki hazırlık kampına katılmayan Aydın Yılmaz takıma geri dönmek istediğini söyledi.

Yılmaz için son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.