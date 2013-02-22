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'Asla beyaz oyuncularla arkadaş olmam'

Ünlü oyuncu Denzel Washington The Guardian gazetesine verdiği röportajda Hollywood'da arkadaşlık ilişkileri samimi bulmadığını söyledi

22 Şubat 2013 12:00

Kariyeri boyunca iki Oscar ödülü kazanan oyuncu Denzel Washington, "Hiç beyaz aktör arkadaşım olmadı ve olmayacak" dedi.

Washington İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, "Sebebi her ne olursa olsun, beyaz aktörlerle hiçbir zaman arkadaş olmadım" ifadelerini kullandı. Hollywood'da arkadaşlık ilişkileri samimi bulmadığını söyleyen ünlü aktör, bu sektörün içinde oyunculuk dışında var olmadığını ve olmayacağını vurguladı.

Washington, "Hiç aktör arkadaşım yok. Oyunculukta kendimi kanıtlamak için Hollywood partilerine katılmak peşinde değilim. Arkadaşlarımın hepsiyle uzun yıllara uzanan geçmişimiz var. Afrika kökenli bir Amerikalı olarak beyaz aktörlerle ne konuşabilirim ne de özelimi paylaşabilirim. Onlar sadece 3 sıra gerimde durabilirler. Asla beyaz oyuncularla arkadaş olmam" şeklinde konuştu.

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