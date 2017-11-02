Aşkları engel tanımadı

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi’nin dünya 2’nciliği bulunan engelli atleti Hamide Kurt, gönlünü eski jokey Nevzat Doğangün’e kaptırdı. 5 yıllık beraberliğin ardından evliliğe ilk adımı atan çift, nişan çekimleri için Veliefendi Hipodromu’nu tercih etti.

İstanbul’da yaşayan Hamide Kurt (24), 9 yaşında sokakta oyun oynarken bir trafik kazası geçirdi. Belden aşağısı sakat kalan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hamide Kurt, bunu engel olarak görmeyip hayata dört elle sarıldı. Bağcılar Belediyesi’nde tekerlekli sandalye atletizmine başlayan Kurt, başarı basamaklarını hızla tırmandı. 2008’de Türkiye Şampiyonu olunca milli takıma seçilen genç kadın, tekerlekli sandalye yarışlarında (WheelChairRunner) ulusal ve uluslararası birçok madalya aldı. 52 yıllık Paralimpik Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden ilk bayan engelli atlet unvanını aldı.

AVRUPA ŞAMPİYONU HAMİDE KURT

Katıldığı yarışmalarda dereceleri ve madalyaları peş peşe gelen Kurt, Hollanda’da düzenlenen Bedensel Engeliler Atletizm Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu, Londra’daki Dünya Para-Atletizm Şampiyonası’nda dünya 3’üncüsü, Katar’daki Bedensel Engelliler Atletizm Dünya Şampiyonası’nda dünya 2’ncisi oldu. Yarışmalardan özel hayatına zaman ayırmayan genç kadın, aşkı eski jokey Nevzat Doğangün’de buldu. 5 yıllık birlikteliğin ardından evliliğe ilk adımı atan çift, nişanın dış mekan fotoğraf çekimleri için Veliefendi Hipodromu’nu seçti.

Genç çift, hipodromda atlarla beraber fotoğraf çekindi. Arabada evlilik teklifi aldığını söyleyen Kurt, nisan ayında düğün yapmayı düşündüklerini söyleyerek, “Ortak arkadaşımın sosyal medya hesabındaki arkadaş listesinde beni görüp mesaj yolladı. İlk günler evlilik düşünmüyordum. Ancak zamanla beni ikna etti. Katıldığım turnuvaları televizyondan canlı yayınlardan takip ediyor, yarışmaya çıkmadan önce attığı mesajlarla bana hep destek veriyordu. Başarılarımda onun da çok büyük katkısı var” dedi.

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