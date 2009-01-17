Aşkın topraklarında 'Güz Sancısı'

Yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun 6-7 Eylül olayları panoramasında yaşanan bir aşk hikayesini konu alan ''Güz Sancısı'' adlı filmi 23 Ocak'ta vizyona girecek.



Tomris Giritlioğlu, 2002 yılından bu yana üzerinde çalıştığı ''Güz Sancısı'' adlı filmle 10 yıl aradan sonra beyazperdeye yönetmen olarak geri döndü.



Giritlioğlu ve ekibi, Yılmaz Karakoyunlu'nun, 1992'de Türkiye Yazarlar Derneği Roman Ödülü'nü alan aynı adlı eserinden senaryolaştırılan ''Güz Sancısı'' adlı film ile bir kez daha geçmişi günümüze getirecek.



''Suyun Öte Yanı'' ve ''Salkım Hanım'ın Taneleri''nin ardından, Tomris Giritlioğlu'nun sinema kariyerinde hedeflediği tematik üçlemenin son filmi olma özelliği taşıyan ''Güz Sancısı'' 23 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.



Murat Yıldırım, Beren Saat, Okan Yalabık, Belçim Bilgin Erdoğan, İlker Aksum, Hüseyin Avni Danyal, Umut Kurt, Avni Yalçın, Tuncel Kurtiz ve Zeliha Berksoy'un rol aldığı filmin senaryosunu Etyen Mahçupyan ve Nilgün Öneş yazdı.



Çekimlerin tamamına yakını Beyoğlu ve çevresinde gerçekleşen filmde, İstanbul 1955 yılındaki haliyle beyazperdeye yansıtılıyor.



Naz Erayda, Nilüfer Giritlioğlu ve Erol Taştan'ın sanat yönetmenliğini üstlendiği filmde dekor, kostüm ve aksesuarlar 1955 yılı İstanbul'u kapsamlı bir şekilde incelenerek titiz bir çalışma ile tek tek hazırlandı.



Filmin konusu özetle şöyle:



''Kamil Efendi (Tuncel Kurtiz), Antakya'daki nüfuzu yüzünden hükümetin yakından ilgilendiği zengin bir toprak ağasıdır. Babasının etkili kimliğinin gölgesinde kalan Behçet'in (Murat Yıldırım) büyük hedefi, Kamil Efendi'nin telkinlerine uyarak siyaset dünyasında yer almak ve yükselmektir. Bu konuda ona en büyük desteği babasının yakın dostu ve nişanlısı Nemika'nın (Belçim Bilgin Erdoğan) babası eski bürokrat Kenan Bey (Hüseyin Avni Danyal) vermektedir.

Bireysel hayatında abluka altında olduğu hissini çok güçlü olarak yaşayan Behçet, karşı komşusu Rum Elena'ya (Beren Saat) aşık olmuştur. Beyoğlu'na ağır ağır inmeye başlayan gergin siyasi atmosferin karanlığı altında iki genç arasındaki karşı konulmaz aşk başlar. Behçet'in 6 Eylül 1955 sabahına doğru attığı her adım Elena'ya kavuşmasını zorlaştırır. Türk siyasi hayatının ağır yükünü sırtlarında taşımak zorunda kalan bu iki sevgili, aşkın topraklarında 'aynı', yaşadıkları ülkenin topraklarında 'farklı' taraflardadır.''

