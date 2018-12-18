T24 LogoT24 Logo
Gündem

Askeri yasak bölgede yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken 1'inci derece askeri yasak bölgede sınır birliği askerlerince yakalanan M

18 Aralık 2018 19:33

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, yasa dışı yollarla Yunanistan\'a çıkış yapmak isterken 1\'inci derece askeri yasak bölgede sınır birliği askerlerince yakalanan M.A.G. (46), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne\'de, merkeze bağlı Bosna köyündeki sınır birliği askerleri, 1\'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan\'a çıkış yapmak isteyen M.A.G.\'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen M.A.G.\'nin, \'kasten Öldürme\' ve \'kan gütme saikiyle öldürme\' suçundan açık dosyası bulunduğu belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELEDİRNE DHA EDİRNEYunanistanEdirneBosnaJandarmaJandarmadaki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24