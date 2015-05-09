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Dünya
Deutsche Welle

Askerî nakliye uçağı düştü

İspanya’da bir askerî nakliye uçağı deneme uçuşu sırasında düştü. Kaza sırasında uçakta sekiz ila 10 kişi bulunduğu açıklandı.

09 Mayıs 2015 19:10


Sevilla Havalimanı'ndan deneme uçuşu için havalanan Airbus A400M tipi uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü. Uçağın havalimanının kuzeyinde, yerleşim olmayan bir bölgeye düştüğü belirtiliyor.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy Tenerife'de yaptığı açıklamada uçakta sekiz ila 10 İspanyol vatandaşı olduğunu belirtti. Kaza sonrası Sevilla Havalimanı kapatılırken iniş yapacak uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

Avrupa ülkeleri için Airbus tarafından üretilen A400M tipi uçakların montajı Sevilla'da tamamlanıyor. 1 Ağustos 2013 tarihinde Fransız Hava Kuvvetleri'ne ilk numune gönderilmişti. 18 Aralık 2014 tarihinde de Alman Ordusu'na 53 numune teslim edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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