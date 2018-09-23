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Askerden 3 ay önce gelen Furkan, gölette boğuldu

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesindeki Kijan Göleti'ne yüzmek için giren Furkan Demirkol (21), boğuldu

23 Eylül 2018 18:59

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Çermik ilçesindeki Kijan Göleti\'ne yüzmek için giren Furkan Demirkol (21), boğuldu. Demirkol\'un, 3 ay önce askerden geldiği öğrenildi. 
Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Yiğitler Mahallesi\'nde meydana geldi. Yakınlarıyla mahalleye gelen Furkan Demirkol, yüzmek için Kijan Göleti\'ne girdi. Demirkol, bir süre sonra gözden kaybolurken, yakınları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gölette arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Balık adamlar, suda Demirkol\'un cesedine ulaştı. Gencin cansız bedeni sudan çıkarılırken, kıyıda bekleyen yakınları, gözyaşı döktü. Çermik Kaymakamı Nazlı Demir ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Seyhun da gölet kenarına gelerek, çalışmaları yerinde izledi. Furkan Demirkol\'un 3 ay önce askerden geldiği öğrenilirken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

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