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Kültür-Sanat

'Aşılmış Sınır' fotoğrafıyla ödül alan Bülent Kılıç'ın sergisi Fransız Kültür Merkezi'nde

‘Sürgün’ serisi kapsamında İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde sergileniyor

22 Şubat 2016 00:58

Hollanda merkezli World Press Photo (Dünya Basın Fotoğrafları Vakfı) tarafından 'Aşılmış Sınır' fotoğrafıyla Son Dakika kategorisinde birinci görülen Bülent Kılıç’ın fotoğraflarını Fransız Kültür Merkezi'nde sergileniyor. 

 

'Umuda Kaçış'

 

Evrensel'den Ezgi Görgü'nün haberine göre; Fransız Kültür Merkezi, fotoğraf gazeteciliği açısından oldukça iyi ve güncel bir sergiye yer veriyor. Umuda Kaçış adıyla açılan sergide Bülent Kılıç’ın gözünden Suriye’de çıkan savaşın insan yüzlerindeki yansımalarını yakından görebiliyoruz. 

 

'Sürgün' serisi

 

‘Sürgün’ serisi kapsamında film, sergi ve edebiyat söyleşileri düzenleyen İstanbul Fransız Kültür Merkezinin son işlerinden biri bu sergi oldu. Sergide, Agence France Press’in Türkiye Fotoğrafçısı Bülent Kılıç’ın ekim 2012 ile ağustos 2015 arasında Suriye’nin kuzeyinde, Kobanê ve Tel Abyad’da, İstanbul’da, Midilli ve İstanköy adalarında çektiği fotoğraflar yer alıyor. 

Bağımsız haber fotoğrafçılığı alanında çalışan en büyük uluslararası kurumlardan biri olan Hollanda merkezli World Press Photo (WWP-Dünya Basın Fotoğrafları Vakfı) tarafından geçen sene en iyi fotoğraf ödülünü kazanan Bülent Kılıç, bu yılki listede de Son Dakika kategorisinde 14 Haziran’da çektiği “Aşılmış Sınır” adındaki fotoğrafla yer alıyor. Bu fotoğrafın da sergilendiği Umuda Kaçış’ta bu fotoğrafla sığınmacı bir adamın küçük bir çocuğu bu tarafa, sınırın öte tarafından atılan bombalarla bildiğimiz Urfa’ya bağlı Akçakale’den Türkiye tarafında geçirmeye çalıştığına tanık oluyoruz.

Suriye’den Türkiye’ye, Türkiye’den Avrupa’ya giden yolların son 5 yıldır bir insan seline sahne olmasını izliyoruz. Resmi olarak 2011 yılının mart ayından beri başlayan savaşta taraf olanlarla karşıt olanların birbirine karıştığı Suriye, Arap Baharı’na tanık olduktan sonra geri dönülmesi imkansız bir yola girdi. 

Sergi, “AB’ye 3 Mil Kala / Bodrum Kos”, “İstanbul / Son Durak Ya da Mola”, “İki Şehir Yanyana-Tal Abyad/Akçakale” ve “Sınırda” başlıkları altında dört bölüme ayrılmış bir biçimde, 27 Şubat’a kadar Fransız Kültür Merkezinde görülmeye devam ediliyor.

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