"Aşı yaptırmayanlar birer vatan hainidir” diyen Prof. Dr. Bingür Sönmez'den yeni açıklama

Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez’in “Aşı yaptırmayanlar birer vatan hainidir. Onlara kız bile vermeyeceğiz. Resmi daireye bile giremeyecekler” ifadelerinin ardından psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli’nin de benzer açıklamaları yeni bir tartışma yarattı. Prof. Sönmez, yaptığı yeni açıklamada, "Aslında kimseye vatan haini demek istemedim. Aşı olmanın bir vatanseverlik olduğunu vurgulamak istedim" derken; Prof. Verimli de, "İşin ciddi olduğunu belirtmek istedim" dedi.

Türkiye koronavirüs aşısı için geri sayıma başlar ve takvim belirlerken bu konuda Twitter’dan açıklamalarda bulunan ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli ilk mesajında ulaşabildiği ilk aşıyı yaptıracağını belirterek aşının zorunlu olması gerektiğini savundu. Verimli, ikinci tweet’inde ise “Aşı olmayacakların noter işleri, tapu işleri yapılmasın. Vergi yapılandırmasından yararlanmasın, herhangi bir derneğe üye olmasınlar, pasaportları askıya alınsın, vize verilmesin, aşı olduğunu kanıtlamayan nikâh yaptırmasın” dedi. Verimli’nin bu tweet’i sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Tepkiler üzerine Verimli eleştiri alan tweet’ini sildi.

Prof. Dr. Verimli: Tweet’i atarken işin ciddi olduğunu belirtmek istedim

Hürriyet’ten İdris Emen’e yeni açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Verimli, şunları kaydetti:

“Koronavirüs ülkemizde günde ortalama 250 kişinin ölümüne neden oluyor. Bu ölümler bir hekim olarak yüreğimi yakıyor. Dolayısıyla ben bu tweet’i atarken işin ciddi olduğunu belirtmek istedim. Halk eğitimi açısından halkı biraz da aşıya özendirmek istedim. ABD Başkanı Biden bile aşı oldu. Ancak hâlâ ülkemizde aşı karşıtları var. Biraz da onlara tepki olarak bu tweet’i attım. Aşı olmayıp virüsü etrafa bulaştıracak olanlar, maske takmayanlar, sosyal mesafe kuralıma uymayanlar, evlerde partiler yapıp virüsü yayanlar toplum sağlığını tehlikeye atmıyorlar mı? Binlerce insanın ölümüne neden olanlar benim yaşam hakkımı gasp etmiyorlar mı?”

Prof. Dr. Bingür Sönmez: Aşı olmanın bir vatanseverlik olduğunu vurgulamak istedim

"Aşı yaptırmayanlar birer vatan hainidir” ifadesi tepki çeken Prof. Dr. Sönmez de şu açıklamalarda bulundu:

“Pandemi döneminde herkesin aşı olması gerekir. Devlet herkesin aşılaması için bir kanun yapamaz. Ama aşıya zorlayabilir. Toplumun yüzde 70-80’i aşılanmadan aşı başarılı olamaz. Bunu anlatmak için televizyon programına katıldım. Aslında kimseye vatan haini demek istemedim. Aşı olmanın bir vatanseverlik olduğunu vurgulamak istedim. Bunun dışında diğer sözlerimi espri olarak söyledim. Açıklamalarım amacından saptırıldı. Kimseyi vatan hainliği ile itham etmiyorum. Ama aşı kampanyasına katılmak bir vatandaşlık görevidir. Bakanlığımızın da bu konuda çok katı kurallar koymasını bekliyorum.”