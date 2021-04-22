'Aşı ikna timi' ikna etti; 73 yaşındaki Ertekin ilk doz aşısını oldu

Antalya'da 'aşı ikna timi', evine gittikleri, aşıya güvenmediğini söyleyen ve yan etkilerinden korkan Şaban Ertekin'i (73) ikna ederek, ilk doz aşıyı uyguladı.



Aşı olması için tanımlanan vatandaşların büyük kısmının aşılanmaya gitmediğinin ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı, illerde 'aşı ikna timleri'ni devreye aldı.



"Aşıya güvensizliğim var"

Telefonla ikna çalışmalarına, sahada filyasyon ekipleri içinde oluşturulan aşı ikna timleri de destek veriyor. Bu timler yanlarında uygun koşullarda saklayarak getirdikleri Sinovac aşısını isteyene hemen uyguluyor. İkna sonucunda Sinovac değil de Biontech isteyen olursa da en yakın tarihe randevusunu alıyor. Doktor ve hemşirelerden oluşan 6 kişilik ekip, Muratpaşa ilçesinde aşı hakkı tanımlanan ancak aşı yaptırmayan Şaban Ertekin'in evine de gitti. Neden aşı olmadığı sorulan Ertekin, “Aşıya karşı güvensizliğim var. O yüzden aşı olmadım. Olmaya da korkuyorum. Yan etkisi olur mu? Endişelerim var. Bizler yaşlı insanlarız. Tereddütte kaldık" dedi.

İkna ettiler

Sağlık ekipleri yanlarında getirdiği Sinovac aşısından bir doz Şaban Ertekin'e uyguladı. Kalabalık ekibin kapısına kadar gelmesiyle mutlu olduğunu belirten Ertekin, “Hepinizden Allah razı olsun. Buraya kadar geldiniz. Herkes bir şey söylüyordu. Kafam karışmıştı. Gurur duydum hizmetten" diye konuştu. (DHA)