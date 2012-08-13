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Artık gerçek bir 'yıldız'

Satın alınan yıldızlar sertifika ve ilgili belgeleri ile beraber satılıyor

13 Ağustos 2012 20:14

Beren Saat, sevgilisi Kenan Doğulu'ya sıradışı bir doğum günü hediyesi olarak yıldız 'satın aldı'

Birkaç yıl önce başlayan "yıldız alma' trendi son aylarda yeniden moda oldu. Gökyüzünde adı yazılı olan ünlü isimlere son olarak Kenan Doğulu eklendi.

Ünlü popçunun ismini göklere yazdıran isim ise sevgilisi Beren Saat oldu. Beren Saat , 243 TL'ye Kenan Doğulu için bir yıldız 'aldı'. Saat, yıldıza sevgilisinin ismini verdi. İnternet üzerinden satılan yıldızlardan alındığında sahip olunan yıldızın koordinatlarının belirtildiği sertifikası, yıldızın ait olduğu takımyıldızının mitolojik portresi ve yıldızın uzaydaki yerini gösteren renkli gökyüzü haritası da hediye ediliyor.

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