Arslan'dan, 'enflasyon oranında artış' talebi

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Başkanı Mahmut Arslan, \"Hükümetimizden talebimiz taşerondan kadroya geçen, KİT\'lerde kadro alamamış arkadaşlarımızın ücret zammın, enflasyon oranında artırılmasını talep ediyoruz\" dedi.

HAK-İŞ\'e bağlı Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-iş) Antalya Şube Başkanlığı\'nın temsilciler toplantısı düzenlendi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantının açılışında Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Talha Kandil ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici konuşma yaptı. Toplantıda konuşan HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, belediyelerde taşerondan kadroya geçen çalışanlara çağrı yaptı. Taşerondan kadroya geçenlerin belediyenin kendi şirketinin, belediyenin elemanı olarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Arslan, \"Belediyelerde kadrolu işçi statüsü bitti. Bundan sonra böyle bir şey yok. \'Biz kadro mu aldık\' diyenlere şunu söylüyorum. Belediyenin kendi şirketinin, belediyenin elemanı olacaksınız. İşçi temini üzerinden belediye çalışanı olunmayacak. Belediyelerde kadrolu işçi aldım olayı yok. Bütün alınanlar şirketlerde beraber çalışsın. Batıda gelişmiş ülkelerde belediyecilik böyledir. Arkadaşlarımız kendilerini kadrolu işçi olarak anlasın, görsün. Bu arkadaşların özlük hakları belediyelerde yaptığımız toplu iş sözleşmeleriyle 2020 itibariyle uygulanacak\" diye konuştu.

AK Parti hükümetinin prensip olarak her dönemde çalışana enflasyonun altında ücret belirlemediğini anlatan Arslan, taşerondan kadroya geçenler için enflasyon farkı uygulanmasını talep etti. Bu talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bakanlara ilettiklerine değinen Arslan, \"Hükümetimizden talebimiz taşerondan kadroya geçen, KİT\'lerde kadro alamamış arkadaşlarımızın ücret zammında enflasyon oranında artırılmasını talep ediyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız. Bu çalışanın, analarının ak sütü gibi helal olacaktır\" dedi.

Taşerondan kadro alan ve KİT\'lerde çalışıp kadro alamayanların talepleri için imza kampanyası başlattıklarını ve bu kampanyanın sonuçlarını hükümete sunacaklarını aktaran Arslan, \"Bunu da yapmak bizim işimiz. Biz bunu ideolojik tavır olarak görmüyoruz. Bunu hükümete karşı kampanyanın aracı olarak görmüyoruz. Hükümetimizin yapması gereken görevi hatırlatıyoruz. Nasıl diğer kamu çalışanlarının ücretlerinde enflasyona göre düzenleme yapılmışsa, bunların da yapılmasını istiyoruz. Bu şekilde ücretler arasındaki dengeyi kuracağız. Ülkemizin sıkıntılı sürecini de birlikte aşmış olacağız. Biz bunu Türkiye\'nin geleceği, çalışanları açısından önemli buluyoruz. KİT\'lerde kadro alamayan arkadaşlarımız dahil enflasyondan aşağı olmamak üzere ücretleri artırılsın\" diye konuştu.



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