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Arnavutluk Başsavcısı Kapadokya'da

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- YARGITAY Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ile Arnavutluk Başsavcısı Adriatik Llalla ve beraberlerindeki heyetle, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret etti

03 Kasım 2017 18:22

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- YARGITAY Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ile Arnavutluk Başsavcısı Adriatik Llalla ve beraberlerindeki heyetle, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali İlhami Aktaş, ziyaretlerinden dolayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ve Arnavutluk Başsavcısı Adriatik Llalla’a ve heyete teşekkür etti. Konuk başsavcı ve beraberindekiler, Valilik önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Heyettekiler, Kapadokya bölgesini de gezdi.

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