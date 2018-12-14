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Spor

Arjen Robben sezonun ilk yarısını kapattı

"Devre arası ona iyi gelecek"

14 Aralık 2018 21:31

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in Hollandalı futbolcusu Arjen Robben, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapattı.

Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovac, bugün düzenlediği basın toplantısında Robben'in bacağındaki kas ağrılarından şikayet ettiğini belirterek, "Robben, bu yarı sonuna kadar forma giyemeyecek. Başka bir şey olma riski de var. Devre arası ona iyi gelecek" diye konuştu.

Kovac, 34 yaşındaki Robben'in Katar'da yapılacak devre arası kampında takımla çalışmalara başlayacağını kaydetti.

Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını duyurmuştu.

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