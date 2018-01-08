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Kültür-Sanat

Arif V 216 ilk 3 günde rekor kırdı

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - 2018’in vizyona giren ilk Türk filmi Arif V 216’yı ilk 3 günde 1 milyon 331 bin 691 kişi izledi

08 Ocak 2018 17:41

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - 2018’in vizyona giren ilk Türk filmi Arif V 216’yı ilk 3 günde 1 milyon 331 bin 691 kişi izledi.

Senaryosunu Cem Yılmaz’ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı Arif V 216, vizyona girdiği 5 Ocak tarihinde ve 6 Ocak\'ta kapalı gişe oynadı. Arif V 216, ilk 3 günde ise toplam 1 milyon 331 bin 691 kişi tarafından izlenerek, Türk sinema tarihinde Ocak ayında en iyi açılış yapan film oldu.

Görüntü yönetmenliğini Jean Paul Seresin’in üstlendiği filmde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ahu Yağtu, Tuba Ünsal, Mustafa Sandal ve Türk sinemasının efsane ismi Ediz Hun’un da aralarında olduğu birçok ünlü rol alıyor.

(FOTOĞRAF)

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