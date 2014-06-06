Arda Turan: Galatasaray'ın hocası olma hayalim var

Atletico Madrid’in yıldız futbolcusu Arda Turan, takım arkadaşı Diego Ribas’ın Fenerbahçe’ye büyük katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye’ye dönmek gibi bir niyeti bulunmadığını hatırlatan milli futbolcu, “Galatasaray yatmalık yer değil. Son vurgunu yapmaya gelemem. Sarı-Kırmızılı takıma hoca ve federasyon başkanı olma hayalim var” dedi.

Kanaltürk’te yayınlanan ‘Bunu Konuşalım’ programına konuk olan yetenekli isim, Şampiyonlar Ligi final maçında kendi isteği ile oynamadığını çünkü sakatlığının geçmediğinden dolayı takımı riske etmek istemediğini ifade etti. Ayrıca Arda, çevresine sezon başında La Liga’nın çok zor olduğunu ama Şampiyonlar Ligi finaline gidebileceklerini söylediğini belirtti.

Türkiye’ye dönmek gibi bir planının bulunmadığı belirten milli futbolcu, “Türkiye’ye dönmek gibi bir planım yok. Aklımın ucundan bile geçmiyor. Atletico Madrid’de çok mutluyum. 2017’ye kadar kontratım var. Ancak dediğim gibi Ahmet Bulut bu işlerle ilgileniyor. Türkiye’den kariyer hedefim için ayrıldım. O gün için doğru bir karar aldığımı düşünüyorum.” dedi. Arda, “Konu Galatasaray’a dönmekse, Galatasaray öyle gelip yatmalık bir yer değil. Öyle son vurgunu yapmaya gelmem Galatasaray’a.” yorumunda bulundu. Transfer döneminde ismi birçok büyük takımla anılan yıldız oyuncu, geleceği hakkındaki planları için ise “Galatasaray’ın hocası olmak gibi bir hayalim var. Federasyon başkanı olmak gibi de bir hayalim var. Bunları düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

'Türkiye'de magazinden çok şikayetçiyim'

Türkiye’deki magazinden de şikayetçi olan Arda Turan, “Madrid’de yemek yesem geç saatlere kadar, onu yazarlar. Ama Türkiye’de maçtan bir gün önce dışarıda derler. Ama normalde kamptayız. Buna inandıramıyorsunuz insanları çünkü maçla uğraştığınız için yalanlayamıyorsunuz. Ben neden maçtan bir önceki gece dışarı çıkayım? Kendime ihanet eder miyim? Geri zekalı mıyım ben?” şeklinde konuştu.

Küçüklükten bu yana Emre Belözoğlu’nu ‘idol’ olarak benimsediğini tekrarlayan Atletico Madrid’in yıldızı, “Ben çok iyi bir Galatasaraylıyım ama Emre abi benim idolümdür. Hep bana yardımcı olmuştur. Hep daha iyi olmamı ister.” ifadelerini kullandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’in kendisi için ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan tecrübeli isim, genç futbolculardan Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan, Emre Çolak, Muhammed Demirci’yi de beğendiğini sözlerine ekledi.