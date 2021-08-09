Arda Turan'dan Messi paylaşımı

Galatasaray'da forma giyen Arda Turan, Barcelona'dan ayrılan eski takım arkadaşı Lionel Messi için sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı.

34 yaşındaki Arda Turan, Lionel Messi ile birlikte 3 sezon boyunca Barcelona için ter döktü. Arda Turan'ın Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Seninle tanışmak, büyük bir kulüpte soyunma odasını ve sahayı paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Sadece sahada değil, tarihin en iyisiydin ve öyle olacaksın.

Beni nasıl karşıladığın ve Barcelona'da geçirdiğim süre boyunca bana verdiğin her şey için çok teşekkür ederim. Bu yeni aşamada sana ve ailene en iyi dileklerimle..."

Arda Turan, 2015 ve 2018 yılları Barcelona'da forma giymiş, bekleneni verememesi üzerine ise Ocak 2018'de Başakşehir'e kiralanmıştı. 34 yaşındaki Messi ise Barcelona'ya 2002 yılında katılmış, 2005 yılında A takıma yükseldiği kulüpte çıktığı 778 maçta 672 gol ve 305 asistlik performans göstermişti.