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Spor

Arda Turan attı, Atletico çeyrek finale turladı

Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Atletico Madrid, Arda Turan'ın gol atarak yıldızlaştığı maçta Milan'ı devirerek çeyrek finale yükseldi

12 Mart 2014 10:38

Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Atletico Madrid, konuk ettiği Milan’ı 4-1 gibi net bir skorla geçti.

İspanyolların ilk sayısı 3. dakikada Diego Costa’dan geldi. Milan, Kaka’yla 27’de durumu eşitledi. 40. dakikada milli futbolcu Arda Turan sahneye çıktı ve ceza alanı dışından yaptığı vuruş, Milan’da Adil Rami’ye de çarparak ağlarla buluştu: 2-1. Atletico, ikinci yarıda Raul Garcia ve Diego Costa’dan 1’er gol daha bularak farkı açtı ve adını çeyrek finale yazdırdı: 4-1.

Gecenin diğer maçında Bayern Münih, 2-0’ın rövanşında Arsenal’le 1-1 kalarak son 8’e yükselen takım oldu. Bu arada Devler Ligi’nde bugün iki karşılaşma oynanacak. Fransız Paris Saint Germain, Alman Bayer Leverkusen’i, İspanyol Barcelona, İngiliz Manchester City’yi ağırlayacak. Karşılaşmalar saat 21.45’te başlayacak.

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