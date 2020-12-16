T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Arçelik, Hitachi'nin yüzde 60'ını aldı

16 Aralık 2020 09:33

Arçelik'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Hitachi ile Japonya pazarı dışındaki küresel ev aletleri pazarı için ortaklık sağlandığını bildirdi. Hisselerin yüzde 60'ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon dolar olarak açıklandı.

Açıklamada devrin gerçekleşeceği kapanış tarihinde net işletme sermayesi ve net borç seviyesindeki değişime bağlı olarak fiyat düzeltmesi yapılacağı ifade edildi.

Net ciro 1 milyar dolar

Devralınacak Hitachi ev aletleri iş kolunun 31 Mart 2020 tarihinde sonra eren mali dönemindeki (FY2019) konsolide net cirosu yaklaşık 1 milyar ABD Doları, FAVÖK'ü ise yaklaşık 70 milyon ABD Doları seviyesinde bulunuyor.

Şirketlerin 3.800'e yakın çalışanı bulunurken, devir sonrası ürün gamının kurutucular, bulaşık makineleri, ocak, davlumbaz, fırın ve diğer küçük ev aletleri ile genişletilmesi öngörülüyor.

Satın alma işleminin düzenleyici otoritelerinin onaylarının alınmasının ardından 1 Nisan 2021'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Yeni kurulacak şirkette Arçelik’in global iş yapma birikimi ve deneyimini, Hitachi markasının gücü ile birleştirmeyi hedeflediklerini belirten Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Koç Topluluğu’nun küreselleşme yolculuğunda, dünya genelindeki 12 markası ve 22 üretim tesisiyle önemli bir yere sahip olan Arçelik, küresel büyüme stratejisine ivme kazandıran adımlarına bir yenisini daha ekledi” dedi. 

Hitachi GLS ile gerçekleştirilen anlaşmanın her iki şirketin global büyümesinde önemli bir adım olacağını söyleyen Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ise şu bilgileri aktardı:

“Asya-Pasifik’teki dayanıklı tüketim pazarı, artan orta sınıf nüfusu ve hane halkı gelirleri, gelişen perakende kanalları ve yaşam tarzları nedeniyle güçlü bir büyüme potansiyeline sahip ve sektörümüzde gelecek 10 yılda gerçekleşecek büyümenin de itici gücü olacak. Gerçekleştirdiğimiz bu tarihi girişim, Beko Yolu stratejimizin ve dünyanın en iyi ev teknolojileri şirketlerinden biri olma yolculuğumuzun kilometre taşı olacak. Bu ortaklıkla aynı zamanda küresel ölçekteki teknoloji ve Ar-Ge kapasitemizi, Hitachi GLS’nin köklü marka gücü ile birleştiriyoruz. Yeni şirketimizin Asya-Pasifik bölgesinin lideri olacağına ve önümüzdeki dönemde ürün teknolojilerinde güçlü bir sinerji yaratacağımıza inanıyorum.”

 

 

ETİKETLER

arçelikhitachibeyaz eşyeküçük ev aletlerisermaye piyasası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24