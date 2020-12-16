Arçelik, Hitachi'nin yüzde 60'ını aldı

Arçelik'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Hitachi ile Japonya pazarı dışındaki küresel ev aletleri pazarı için ortaklık sağlandığını bildirdi. Hisselerin yüzde 60'ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon dolar olarak açıklandı.

Açıklamada devrin gerçekleşeceği kapanış tarihinde net işletme sermayesi ve net borç seviyesindeki değişime bağlı olarak fiyat düzeltmesi yapılacağı ifade edildi.

Net ciro 1 milyar dolar

Devralınacak Hitachi ev aletleri iş kolunun 31 Mart 2020 tarihinde sonra eren mali dönemindeki (FY2019) konsolide net cirosu yaklaşık 1 milyar ABD Doları, FAVÖK'ü ise yaklaşık 70 milyon ABD Doları seviyesinde bulunuyor.

Şirketlerin 3.800'e yakın çalışanı bulunurken, devir sonrası ürün gamının kurutucular, bulaşık makineleri, ocak, davlumbaz, fırın ve diğer küçük ev aletleri ile genişletilmesi öngörülüyor.

Satın alma işleminin düzenleyici otoritelerinin onaylarının alınmasının ardından 1 Nisan 2021'e kadar tamamlanması planlanıyor.