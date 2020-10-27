Araştırma: Yarasalar hastalanınca 'sosyal mesafe' uyguluyor

Bazı çevrelerde Koronavirüs salgınını başlatmakla suçlansa da, yarasaları sağlık konusunda belli bir seviyede farkındalığı olabileceği ortaya çıktı.

Yeni bir araştırmaya göre yarasalar, hastalandıklarında birbirlerine sosyal mesafe uyguluyor. Bilim insanları daha önce bu durumu laboratuvar ortamında gözlemlemiş, ancak yarasaların doğal ortamlarında da aynı tepkiyi gösterip göstermeyeceğini merak etmişti.

Behavioural Ecology'de yayımlanan araştırmaya göre yakalanan 31 vampir yarasanın 16'sına bağışıklık sistemlerini harekete geçirecek bir madde verilirkeni 15'ine de Salin verildi. Yarasalara yakınlık sensörü takıldı. Daha sonra bu yarasalar doğal ortamlarına salındı.

Araştırma ekibi, hasta yarasalar ile kontrol grubundaki yarasalar arasındaki teması takip etti.

Sonuçlara göre hastalananlar, salin verilen yarasalara kıyasla 4 tane daha az yarasayla yakınlaştı.