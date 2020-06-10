Araştırma: Türkiye'de halkın yüzde 70'i medyaya güvenmiyor

Yapılan bir araştırma Türkiye'de halkın yüzde 70'inin medyaya güvenmediği ortaya koydu. Araştırmaya göre AKP'lilerin yüzde 50'si basına güven duymuyorken, online medya kullanımındaki artışa rağmen halkın yüzde 72'si haberleri televizyondan takip ediyor.

Washington'daki düşünce kuruluşu Amerikan İlerleme Merkezi (Center for American Progress-CAP) "Türkiye'nin Değişen Medya Manzarası" başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda CAP'ın Türkiye'deki araştırma şirketlerinden Metropoll'e özel olarak yaptırdığı anketin medya bölümünün sonuçları yer alıyor. 24 Mayıs-8 Haziran 2018 tarihleri arasında 2 bin 534 kişinin katılımıyla yapılan araştırma Türkiye'de medya-siyaset ilişkisi ve halkın haber kullanımına ilişkin bulgular içeriyor.

Euronews'in aktardığına göre, CAP'ın raporuna göre halkın yüzde 70'i Türk basınını "taraflı ve güvenilmez" buluyor. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 31'i Türk medyasını "dürüst ve güvenilir" bulduğunu bildirdi.

AKP'lilerin yarısı basını "taraflı ve güvenilmez" görüyor

Araştırmaya göre AKPyi desteklediğini bildirenlerin yüzde 50'si medyayı "taraflı ve güvenilmez" buluyor. Bu oran iktidar ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) yüzde 63.

Muhalefet partilerinde ise basına güvensizlik çok daha yüksek. Bu oran Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yüzde 87 çıkarken en yüksek oran yüzde 94 ile Halkların Demokratik Partisi'nde (HDP) ölçüldü. İyi Partililerin ise yüzde 82'si medyaya güven duymuyor.

Halkın yüzde 56'sına göre hükümet medyayı kontrol ediyor, basın özgür değil

Araştırmada katılımcılara medyanın "özgür şekilde önemli konularda haber yapıp yapamadığı" veya "medyanın özgür olmadığı ve hükümet tarafından kontrol edilip edilmediği" soruldu. Katılımcıların yüzde 56'sı basının özgür olmadığını ve hükümet tarafından kontrol edildiğini bildirdi. Halkın yüzde 40'ı basının özgür olduğunu savunurken yüzde 4'ü kararsız kaldı.

AKPyi destekleyenlerin yüzde 31'i "basın özgür değil, hükümet tarafından kontrol ediliyor" derken yüzde 66'sı medyanın özgür olduğunu belirtti. MHP'lilerin ise yüzde 53'ü "medya özgür değil" derken yüzde 46'sı basının özgür olduğunu bildirdi.

Muhalefe partilerine destek verenler basının hükümet tarafından kontrol edildiğini savundu. CHP'lilerin yüzde 80'i "basın özgür değil, hükümet tarafından kontrol ediliyor" değil derken bu oran İYİ Parti'de yüzde 78 ve HDP'de yüzde 92 oldu.

Ana haber kaynağı açık ara televizyon

2018 yılında yapılan araştırma Türkiye'de halkın ana haber kaynağının açık ara televizyon olduğunu ortaya çıkardı. Ankete katılanların yüzde 72'si haberleri televizyondan takip ettiğini bildirdi. Halkın yüzde 19'u haberleri internetten (yüzde 9 online medya, yüzde 10 sosyal medya) takip ederken yüzde 6'sı ise gazetelerden takip ettiğini söyledi.

İktidar partisi AKP ile destekçisi MHP seçmenlerinin televizyonu daha çok tercih ettiği ortaya çıktı. Muhalefet partilerinin de ana haber kaynağı televizyon olmasına rağmen bu grupta online ve sosyal medyanın daha fazla yer tuttuğu görüldü.