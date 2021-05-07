Araştırma: Şekerli içecekler bağırsak kanseri riskini artırabilir

ABD'de yapılan bir araştırma, şekerli içeceklerinin fazla tüketiminin 50 yaşından önce bağırsak kanseri riskini artırdığını ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Hemşire Sağlığı araştırması kapsamında 1991 ve 2015 yılları arasında 95 bin kadının beslenme ve tıbbi kayıtları incelendi.

Bilim insanları, günde yarım litreden fazla şekerli içecek içen kadınlarda erken aşama bağırsak kanseri tespitinin günde yarım litreden az içenlerden iki kat daha fazla olduğunu gördü.

Washington Üniversitesi'nden bilim insanları, araştırmayla ilgili "Bulgularımız, şekerle tatlandırılan içecekleri sınırlamanın kamu sağlığı için önemini ortaya koyuyor" dedi.

Öte yandan çalışmada yer almayan bazı bilim insanları bulguların tartışmalı olduğunu savundu. Araştırmada yer alan 109 kadında erken aşama bağırsak kanseri teşhisi olduğunu ve bu grubun yalnızca 16'sının günde yarım litreden fazla şekerli içecek tükettiği belirtildi. Araştırmaya şüpheyla bakan bilim insanları kırmızı ve işlenmiş et yemenin, sigara içmenin, alkol almanın ve fazla kilonun da bağırsak kanseriyle bağlantılı olabileceğini, bu faktörlerin de incelenmesi gerektiğini söyledi.

2019'da Fransa'da yapılan bir araştırma şekerli içeceklerin çok sayıda hastalığa neden olabileceğini göstermişti.