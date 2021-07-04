Britanya'da araştırma: Pandemide evden çalışanların stres seviyesi arttı

Britanya’da yapılan bir araştırma, pandemi sürecinde evden çalışanların yalnızlık ve stres seviyelerinde artış olduğunu gösterdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Ulusal Sosyal Araştırma Merkezi’nin yaptığı araştırma Koronavirüs salgını boyunca stres ve yalnızlık hissini en çok yaşayan grubun evden çalışanlar ve yalnız yaşayanlar olduğunu gösterdi. Araştırma, yalnız yaşamadığı halde evden çalışanların da yalnızlık hissinin yüksek olduğunu gösterdi.

Analistler pandemiden önce ve 2020’nin mayıs, haziran kasım aylarında toplam8 bin 675 kişiyle görüşmeler yaptı. Görüşmeler sonucu, evden çalışabilen insanların maddi zorlukları diğerlerine göre daha az yaşadığı tespit edildi. Öte yandan maddi durum, yalnızlık, demografik özelliklerin kontrol edildiği araştırmada evden çalışanlar en büyük stresi yaşayan grup çıktı.

Araştırma direktörü Isabel Taylor, “Pek çoğumuz evden çalışıyor ve daha önce işyerlerinde yüz yüze yapılan iletişimleri teknoloji aracılığıyla çözüyoruz. Bu, herkes için ideal çalışma ortamını oluşturmuyor” dedi.

Taylor, normalleşme döneminde evden çalışma üzerine yapılan değerlendirmelerde bu durumun ruh sağlığına etkisinin de gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.