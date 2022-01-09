Araştırma: Covid aşısı menstrüel döngüde küçük bir değişikliğe sebep olabilir

Yapılan yeni bir araştırma, Covid-19 aşısının kişinin menstrüel döngüsünde geçici bir değişikliğe neden olabileceğini gösterdi.

The Hill'de yer alan habere göre, Obstetrics and Gynecology dergisinde yayımlanan araştırma, aşılı ve aşısız 4 bin kişinin Natural Cycles isimli uygulamaya girdiği regl bilgilerini inceledi.

Araştırmacılar, kişilerin Covid aşısından önce ve sonra girdiği regl düzenlerine incelediğinde küçük değişiklikler olabildiğini tespit etti.

Aşı olan kişilerde menstrüel kanamanın bir günden daha kısa olabilecek bir şekilde uzadığı, bu değişimin istatistik olarak görülse de klinik olarak gözlemlenmediği tespit edildi.

Küçük de olsa menstrüel döngüdeki değişimin tam olarak neden kaynaklandığı bilinmiyor.

Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nden profesör Alison Edelman, küçük bir etki olsa da menstrüel döngüdeki değişimin Covid-19 aşısının olası yan ektilerine eklenmesi gerektiğini söyledi.