Araştırma: Bazı palyaço balıklarının kişiliği yok

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Avustralya\'da yapılan yeni bir araştırma, bazı palyaço balıklarının kişiliği olmadığını ortaya çıkardı.

Avustralya\'da Wollongong and Southern Cross Üniversitelerinin ortak geliştirdiği araştırma sonucu palyaço balıklarının bazı türlerinin kişilik sahibi olmadığını öne sürdü. Bilim insanları araştırma kapsamında palyaço balıklarının iki türünü inceledi.

Avustralya\'nın Yeni Güney Galler bölgesindeki Lord Howe adası kıyılarında yaşayan bir palyaço balığı türü olan Amphiprion mccullochi ile ülkenin doğu kıyılarında daha sık bulunan Amphiprion latezonatus türlerinin dahil edildiği araştırma sonucunda, latezonatusların hiçbir kişilik belirtisi göstermediği görüldü.

Wollongong Üniversitesi Profesörü ve araştırma lideri Marion Wong, palyaço balık türlerinde fraklı kişilik davranışları gözlemlemenin köpek türleri arasındaki kişilik davranışlarını gözlemlemekten bir farkı olmadığını söyledi. İnsanların köpeklerle çok fazla vakit geçirdiğini ve bu yüzden farklı köpeklerin farklı kişiliklere sahip olduğuna inandıklarını belirten Wong, \"Palyaço balıklarıyla çok fazla vakit geçirmiyoruz. Fakat bunu yapabilseydik, farklı palyaço balık türlerinin tıpkı köpekler gibi farklı kişiliklere sahip olduğunu görebiliriz\" dedi.

Bilim insanları toplamda 60 palyaço balığını inceledi. Araştırma kapsamında balıklar her gün 15 dakika boyunca su altı kamerasıyla görüntülendi. Bilim insanları balıklarda cesaret, saldırganlık ve sosyallik olmak üzere üç davranışı gözlemledi. İnceleme kapsamında cesaret balıkların hangi sıklıkla kendi gruplarından ayrıldıklarıyla; sosyallik diğer balıklarla olan uyumlarıyla ve saldırganlık balıkların birbirleri arasındaki \"kavgacı\" eylemleriyle gözlemlendi.

Bilim insanları araştırma sonucunda A.mccullochi\'nin agresif ve katı olarak adlandırılabilecek, hafif de olsa belirgin kişiliklere sahip olduğunu gözlemlerken, A. latezonatus\'un fark edilebilir bir kişilik belirtisi göstermediğini fakat türün grup halinde hareket ettiğini açıkladı. (Fotoğraflı)