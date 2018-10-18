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Ara Güler hayatını kaybetti (2)

Mehmet İlkay ÖZER-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-ÜNLÜ gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, hayatını kaybetti

18 Ekim 2018 03:02

Mehmet İlkay ÖZER-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-ÜNLÜ gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları hastaneye akın etti.
Ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler, rahatsızlanarak Şişli\'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Ara Güler\'in yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Güler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
Ara Güler\'in ölüm haberini alan ailesi, yakınları ve gazeteciler hastanaye akın etti. 

(FOTOĞRAF)

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