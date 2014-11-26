Apple'ın piyasa değeri zirve yaptı

Apple, 700 milyar dolar piyasa değerine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Türkiye'deki tüm halka açık şirketlerin piyasa değerini 2.5'a katlayan Apple'ı piyasa değerinden almak isteyenlerin İsviçre'nin milli gelirinden fazla para koyması gerekiyor.

Apple, özellikle daha geniş ekranlı yeni iPhone 6 ve iWatch gibi ürünleri piyasaya sürdükten sonra hisse değeri yüzde 50 oranında arttı. Mali değer açısından dünyanın en büyük şirketi olan Apple’ın hisseleri 120 dolardan işlem görüyor. Firma, bu haliyle dünyanın ikinci en büyük şirketi Exxon Mobile’den yaklaşık 300 milyar dolar daha fazla değere sahip. Ünlü Amerikalı işadamı ve yatırımcı Carl Icahn, şirket hisselerinin 203 dolara kadar yükselebileceğini söyledi.

Steve Jobs'un ölümünün ardından Apple dümenini devralan CEO Tim Cook da yatırımcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Tim Cook göreve geldiğinde Apple'ın piyasa değeri 350 milyar dolar civarındaydı. Böylece Tim Cook döneminde şirket piyasa değerini ikiye katlamış oldu.

Apple, Ekim Aralık ayları 63,5 milyar civarında gelir elde etmeyi öngörüyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu beklenti 57,6 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Türkiye'deki halka açık tüm şirketlerin 2.5 katı

Türkiye’de halka açık tüm şirketlerin piyasa değeri dünkü borsa kapanışa göre 610 milyar lira yani 275 milyar dolar ediyor. Yani Türkiye’deki halka açık tüm şirketlerin değerinin 2.5 katı Apple’ın piyasa değerine ancak yetişiyor.

Apple 700 milyar dolar piyasa değeriyle de dünyada adeta ekonomisi gelişmiş bir ülke gibi. Apple 700 milyar dolarla İsviçre’yi geçerek dünyanın 20. büyük “ülkesi” olabiliyor. Apple’ı mevcut piyasa değeri ile satın almak isteyenlerin İsviçre’nin milli gelirinden fazla para koyması gerekiyor.