Apple akıllı saatini tanıtırken dakikada 1 milyar dolar kaybetti

Akıllı saat modeli Apple Watch’u tanıtan Apple’ın piyasa değeri 1 dakikada 1 milyar dolar eridi. Şirketin toplamda 22 milyar dolar kaybetmesinde, fiyatı 17 bin dolara kadar çıkan akıllı saat modelleri etkili olduğu düşünülüyor.

Teknoloji devi Apple’ın akıllı saat modeli Apple Watch, önceki gece yapılan etkinlikle kullanıcılara tanıtıldı. Tüm özelliklerinin Apple CEO’su Tim Cook tarafından tek tek anlatıldığı Apple Watch, lüks segmentte yer alan ilk akıllı saat modeli oldu. 349 dolardan başlayan akıllı saat modelinin en pahalısı ise 17 bin dolara satılacak. Ancak lüks segmentte yer alan yüksek fiyatlı modeller Apple yatırımcılarının hoşuna gitmedi.

Ahmet Can’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Apple Watch tanıtılana kadar hisse başı 129.45 dolar ile toplamda 753 milyar dolar değere ulaşan Apple’ın hisseleri, 17 bin dolarlık modelden sonra tepe taklak oldu. Şirketin hisseleri 20 dakikada 22 milyar dolar değer kaybederek, 125.50 dolara kadar geriledi. Lüks akıllı saat modeli Apple’a dakikada 1 milyar dolardan fazla değer kaybettirdi. Apple etkinliğinin bitmesi ile Apple hisseleri biraz toparlansa da günü seans sonrası işlemlerde yüzde 0.60 civarında değer kaybetmeye devam etti.

Her yıl yenilenecek

Apple’ın piyasa değerini kaybetmesinin nedeninin başında 10 bin dolardan başlayan Apple Watch modellerini tanıtması gösterildi. Apple’ın ürün stratejisi dahilinde her yıl yenilenecek bir modelin 10 bin dolardan fiyatla satışa çıkması en çok eleştirilen nokta oldu. Buna ek olarak Apple Watch modellerinin şarj kapasitesi ise 18 saat boyunca dayanabilecek. Başka bir deyişle kullanıcılar, sahip oldukları Apple Watch’ları her gece şarja takacak. Bu da Apple Watch’un diğer akıllı saat modelleriyle kıyaslandığında rakiplerinden geride kaldığını gösteriyor.

Apple Watch üç farklı model ile kullanıcılara sunuluyor. En ucuz model olan Apple Watch Sport, sporcular için özel olarak tasarlanmış durumda. Hafiflik için alüminyum kasayla sunulan bu model 349 dolardan başlayan satış fiyatına sahip olacak. Bu modelin Türkiye’de 1000 TL civarında satışa çıkması bekleniyor. Orta segmentte ise ‘Apple Watch’ modeli var. Bu model 549 dolardan başlıyor 1099 dolara kadar çıkıyor. Lüks segmentte yer alan ve 18 ayar altından tasarlanan Apple Watch Edition modeli ise 10 bin dolar ile 17 bin dolar arasındaki satış fiyatına sahip. Bu modellerin ise 30 bin ile 50 bin TL arasındaki fiyatlarla satışa çıkması bekleniyor.

Dakika dakika Apple hisseleri

Etkinlik başlangıcı (19.00) 127.17 dolar

Yeni MacBook tanıtımı (19.30) 128.38 dolar

Apple Watch tanıtımı başladı (20.00) 129.45 dolar

Apple Watch fiyatları açıklandı (20.20) 125.50 dolar

Seansların kapanmasından sonra (23.00) 127.14 dolar