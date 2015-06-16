AP’de aşırı sağcı grup kuruldu



Avrupa aşırı sağının da bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nda (AP) siyasi grubu olacak. Mayıs 2014’te yapılan AP seçimlerinden kuvvetlenerek çıkan aşırı sağcılar, seçimlerin sonunda AP içinde siyasi grup kurmak için yeterli üye sayısını yakalamış olsalar da “en az 7 ülkeden üye” kriterini bugüne kadar yerine getiremiyorlardı.

Son haftalarda özellikle Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen tarafından yürütülen kulisler sonuç verdi ve aşırı sağcılar iki Polonyalı ve bir de İngiliz üye transfer ederek en az 7 AB ülkesinden 25 parlamenter kriterini yerine getirmiş oldu.

Marine Le Pen, AP’de bugün düzenlediği basın toplantısıyla yeni siyasi grubun kuruluşunu ilan etti. Yeni grup “Uluslar ve Özgürlükler Avrupası” adını taşıyacak. Yeni grupta 7 AB ülkesinden 35 parlamenterin üyelik yapması bekleniyor. Bunlardan 21’ini Marine Le Pen liderliğindeki Milli Cephe (FN) partisinin üyeleri oluşturacak. Gruba Marine Le Pen ile Hollandalı aşırı sağcı Marcel de Graaff eşbaşkanlık edecek.

AB karşıtlığında birleşiyorlar

Grupta İtalya’dan Kuzey Ligi, Avusturya’dan Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Hollanda’dan Özgürlük Partisi (PVV), Belçika’dan “Flaman Çıkarı” (Vlaams Belang) gibi siyasi hareketler yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere’nin AB karşıtı UKIP partisinden ihraç edilen AP üyesi Janice Atkinson ile Polonya’nın revizyonist ve eşcinsel düşmanı aşırı sağcı hareketi KNP’den atılan Januzs Korwin-Mikke ve Stanislaw Zoltek de bundan böyle yeni grubun üyesi olarak görev yapacaklar.

Yunanistan'dan Altın Şafak ile Macaristan’dan Jobbik partilerinin AP’ye seçilmiş üyeleri ise yeni gruba “Yahudi ve eşcinsel düşmanı” oldukları gerekçesiyle alınmadılar.

Gruba üye partilerin ortak noktasını mevcut AB politikalarına karşı çıkmaları oluşturuyor. Aşırı sağcılar, AB’nin yıkılıp, Avrupa ulusları arasında ulusal egemenliklere saygı çerçevesinde işbirliğini savunuyor, Schengen serbest dolaşım anlaşmalarının iptal edilmesini, ortak para birimi Euro ve Avrupa Merkez Bankası’nın kaldırılmasını istiyorlar. Grupta yer alan partilerin tamamı Türkiye’nin AB üyelik sürecine de karşı çıkıyor.

Gruba para akacak

Aşırı sağcılar, kurdukları grup sayesinde AP içinde büyük avantajlardan faydalanacaklar. Daha fazla görünürlük kazanıp, AP’deki komisyon ve alt komisyonlarda başkanlık elde edebilecekler. Grubun eşbaşkanları AP Başkanlık Divanı toplantılarına da katılıp parlamentonun gündemini belirleyebilecekler. Grubun en büyük avantajı ise AP’den 2019 yılına kadar 25 ile 30 milyon euro arasında kaynak temin edecek olması.

“Uluslar ve Özgürlükler Avrupası” grubu ile birlikte AP içinde “AB ve göçmen karşıtı” grup sayısı ikiye yükselmiş oldu. Marine Le Pen’in grubuna ek olarak, İngiliz UKIP partisinin lideri Nigel Farage tarafından AP’de kurulan “Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Avrupa Grubu” (EFD) da AB karşıtı çizgisiyle tanınıyor. EFD’nin AP’de 46 üyesi bulunuyor. Le Pen ile Farage AP’de birçok konuda ortak hareket ediyorlar.