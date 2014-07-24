'Antik Ekşi Sözlük' yayından kalktı, yazarlar isyanda

15 yıldır internet ortamında yer alan ve katılımcıların yorumları ile fenomen haline gelen Ekşi Sözlük, Antik versiyonu yayından kaldırıldı. Birçok Ekşi Sözlük yazarı duruma isyan etti. Bazı yazarlar ise sitenin Antik versiyonuna dönmemesi halinde Ekşi Sözlük’te yazmayacaklarını belirttiler.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ekşi Sözlük yayın hayatına bir süredir Beta versiyonuyla devam ediyordu. Beta versiyona geçiş sürecini aşama aşama gerçekleştirmeyi planlayan site yöneticileri, Ekşi Sözlük’ün ilk tasarım hali olan ‘Antik Ekşi Sözlük’ versiyonunu bugün itibarıyla yayından kaldırdı. Antik versiyonun yayından kaldırılması Ekşi Sözlük’te yazan birçok kişinin tepkisine neden olurken, sözlükte belirtilen görüşlerin temeli yeni versiyonun kullanışsız olduğu yönündeydi. Bazı yazarlar, tepkilerini yüksek sesle dile getirirken Antik versiyonun geri gelmesini istediler, aksi taktirde artık Ekşi Sözlük’te yazmayacaklarını belirttiler.

Sitenin kurucusu Sedat Kapanoğlu, konuya ilişkin bir açıklamada bulunmazken kullanıcıların Antik özelliğini geri istemesinin site yöneticilerinin geri adım atmasını sağlayıp sağlamayacağı da merak konusu oldu.