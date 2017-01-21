Antartika'da Türk üssü kuruluyor

TÜBİTAK ile İTÜ PolReC iş birliğinde Antarktika'da kurulacak "Türk Üssü" çalışmaları kapsamında, TÜBİTAK MAM'dan Biyolog Dr. Kalkan, Bulgaristan Antarktik Üssü Enstitüsüne gönderildi.

Hiçbir ülkenin tek başına hak sahibi olmadığı, 53 ülkenin bayrağı altında yönetilen Antarktika Kıtası'nda, 1961'de yürürlüğe giren, Türkiye'nin de taraf olduğu "Antarktika Antlaşması" ile sadece bilimsel çalışmalara ve araştırma istasyonlarının faaliyet göstermesine izin veriliyor.

Yeraltı ve yer üstü kaynakları 2048 yılına kadar koruma altında olan Antarktika Kıtası'nda alınacak kararlarda 29 ülke oy kullanabiliyor, Türkiye gibi 24 ülke ise gözlemci statüsünde bulunuyor.

Antarktika Kıtası'nın geleceğinde söz sahibi olmak ve ilgili kararlarda oy hakkı elde edebilmek için kıtada bilimsel araştırmaların yapılması gerekiyor. Bilimsel araştırma sonuçlarının düzenli yayınlanabilmesi için TÜBİTAK ve İTÜ Kutup Araştırmaları Merkezi, Antarktika Kıtası'nda araştırma için "Türk Üssü" kurulmasına yönelik iş birliği yapıyor.

Bu kapsamdaki çalışmaları hızlandıran TÜBİTAK ve İTÜ Kutup Araştırmaları Merkezi, Antartika'da kurulacak yerli üsle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak üzere TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünden Biyolog Kalkan'ı, Cumhurbaşkanlığının himayesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uhdesi ve TÜBİTAK'ın finansal desteğiyle Bulgaristan Antarktik Üssü Enstitüsüne gönderdi.

Kalkan, kutuplarda bulunduğu süre içinde penguenler, balıklar, deniz dibi flora (bitki örtüsü) ve faunası (belli bir bölgede yetişen hayvanların tümü) hakkında araştırmalar yapacak. Kalkan, çalışmaları sonunda İTÜ Kutup Araştırmaları Merkezi ile Türkiye'de ilkokuldan lise düzeyine kadar stratejik eğitimler düzenleyecek. Bu çalışmanın çıktıları, Türk bilim tarihi açısından önemli bir işlev üstlenecek.