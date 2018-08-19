Antalyaspor - Atiker Konyaspor: 3-3

Süleyman EKİN / ANTALYA,(DHA)

STAT: Antalya

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Mehmet Cem Satman, Volkan Ahmet Narinç

ANTALYASPOR: Boffin (x), Sangare (xx), Celutska (xx), Diego (xxx), Chico (xx), Doğukan (xx), Maıcon (xx), Danilo (x)(Dk.56 Drole x), Hakan (xxx), Vaınqueur (x)(Dk.56 Yekta Kurtuluş x), Doukara (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (x), Ferhat Öztorun (xx), Ali (xx), Uğur (xx), Sukubic (xx), Fofana (xxx)(Dk.82 Hurtado), Jonsson (xx), Volkan (x)(Dk.64 Jevtoviç x), Ömer Ali (xxx), Yatabare (xx), Jahovic (x)(Dk.73 Miloseviç x)

GOLLER: Dk.8-75 Diego, Dk.67 Maicon (Antalyaspor), Dk.39-53 Ömer Ali, Dk.45 Fofana (Atiker Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk: 90+2. Jevtoviç

SARI KARTLAR: Hakan (Antalyaspor), Ferhat Öztorun, Volkan, Ali Turan (Atiker Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in ikinci haftasında Antalyaspor ile Atiker Konyaspor 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşma öncesinde geçen hafta hayatını kaybeden Antalyaspor\'un eski başkanlarından Özcan Kırmızıoğlu için saygı duruşunda bulunuldu. Konuk takım Konyasporlu futbolcular sahaya, formalarının sol kolunda Türk Lirası simgesiyle çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1\'inci dakikada Maicon\'un pasında Doukara\'nın ceza alanı içinden sert şutu kaleci Serkan\'da kaldı.

7\'nci dakikada Danilo\'nun sağdan ceza alanına ortasında topla buluşan Vaingueur\'un plasesinde topu kaleci Serkan son anda kornere çeldi.

8\'inci dakikada sağ kanattan Hakan\'ın kullandığı köşe vurunda topa ceza alanı çizgisi üzerinde kafa ile yükselen Diego meşin yuvarlağı kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gönderdi: 1-0.

23\'üncü dakikada hakem Alper Ulusoy, 27 derece sıcaklıkta, yüzde 78\'i bulan nem dolayısıyla 1 dakikalık su molası verdi.

39\'uncu dakikada Yatabare\'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ömer Ali, kaleci Boffin\'i geçti ve sol çaprazdan topu kaleye gönderdi. Kale çizgisi üzerindeki Diego\'nun çabaları da meşin yuvarlağın filelerle buluşmasına engel olamadı: 1-1.

45\'nci dakikada Jahoviç\'in ceza alanı içinden sert şutu direkten döndü. Dönen topu sol çaprazda kontrol eden Fofana\'nın vuruşu ağlara gitti: 1-2.

İlk yarı Atiker Konyaspor\'un 2-1\'lik üstünlüğüyle kapandı.

52\'nci dakikada sol çaprazdan Doukara\'nın sert şutunu Serkan çeldi. Kaleye giden topu Ferhat son anda kornere çeldi.

53\'üncü dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yatabare\'nin ortasında altı pas üzerinde Jahoviç\'in ıskaladığı topu Antalyaspor savunması uzaklaştırmak istedi. Araya giren Ömer Ali topu ağlara gönderdi: 1-3.

57\'nci dakikada Diego\'nun kullandığı serbest vuruşta top kale önüne düştü. Ömer Ali\'nin ayak koyması ile kaleye giden topu Serkan son anda kornere çeldi.

67\'nci dakikada Sangare\'nin sağ kanattan ceza alanına ortasında Maicon kale önünde topu kafayla ağlara bıraktı: 2-3.

75\'inci dakikada Antalyaspor Hakan Özmert ile sağ kanattan köşe atışı kullandı. Kale önüne düşen topu Diego kafayla ağlara gönderdi: 3-3.

82\'nci dakikada Sangare\'nin uzun pasında topla buluşan Drole topu rakip ceza alanına kadar sürdü. Kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topu kalecinin üzerine nişanlayınca meşin yuvarlar kornere gitti.

90+2\'de Konyaspor\'dan Jevtoviç, topla kaleye giden Drole\'ye yere indirince hakem bu oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Karşılaşma 3-3 sona erdi.

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