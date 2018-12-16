Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

2 DOKTOR DAĞDA MAHSUR KALDI

Antalya\'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi\'ndeki dağlıkta, 2 doktorun, şiddetli yağış nedeniyle mahsur kaldığı belirtildi. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, 2 uzman doktorun, Çalbalı Dağı\'nda aşırı yağış yüzünden mahsur kaldıkları yönünde ihbar aldıklarını söyledi. Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgede olduğunu aktaran Timur, AFAD ve UMKE görevlilerinin de bölgeye sevk edildiğini kaydetti. Doktorlar ile telefonla bağlantı kurulabildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Timur, yürüyüş için dağa çıktıklarının tahmin edildiğini aktardı. Timur, \"Konumlarını biliyoruz. Jandarma ve bizim ekiplerimiz kendilerine ulaşmaya çalışıyor. Ekiplerimiz kendileriyle irtibat halinde\" dedi.