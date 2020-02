Antalya'da 'Ironman 70.3 Turkey' heyecanı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -



ANTALYA\'da yarın startı verilecek Ironman 70.3 Turkey\'de 70 ülkeden 1700 sporcu mücadele edecek.

Dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında gösterilen Ironman 70.3 Turkey, yarın başlayacak. Yarışa 70 ülkeden 1700\'ü aşkın sporcu katılacak. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi\'ndeki düzenlenecek yarışta sporcular yüzme parkurunun ardından bisiklet sürüp, koşuyla parkuru tamamlayıp bitiş çizgisine ulaşacak. Ironman 70.3 Turkey\'de sporcular Kadriye Beach\'te başlayıp, EXPO alanından The Land of Legends içinde 113 kilometrelik parkuru tamamlayacak.

Yarışın tanıtım toplantısı The Land of Legens\'da düzenlendi. Organizasyonu düzenleyen Turset Project Management\'in sahibi Özgür Emeklioğlu, 70 ülkeden 1700 sporcu katılacağın etkinliğin ülke turizmine destek vereceğini söyledi. Emeklioğlu, etkinlikle, Türkiye\'nin dünya spor turizmindeki tanıtımı artırmayı amaçladıklarını söyledi.

The Land of Legens Alışveriş Merkezi Müdürü Sertaç Yeğin de yarışın gerçekleştirileceği etap hakkında bilgi verdi. Etkinliğe sporcuların yanı sıra aileleri ve arkadaşlarının katılacağından bahseden Yeğin, Belek\'in organizasyonla 4 bin civarında turisti ağırlayacağını vurguladı. Toplantıya, yarış direktörü Johann Essl ile Ironman Bölge Operasyon Müdürü Nico Aeschimann da katıldı.

Organizasyon kapsamında yarışmaya ek olarak bugün 4-12 yaş grubu çocukların yer alacağı Ironkids yarışı yapılacak.

