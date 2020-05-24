Antalya Kaş'ta orman yangını; gece yarısı villalar boşaltılmıştı, soğutma çalışmaları devam ediyor

Antalya'nın Kaş ilçesi'nde orman yangını çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımada mevkiinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Saat 01:45 sıralarında başlayan ve bölgedeki villaları tehdit eden yangının şiddetli rüzgâra rağmen soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle bölgedeki villalar da boşaltıldı.

Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Kaş Belediyesi arazöz ve su tankerlerinin ve işçilerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede 5 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.