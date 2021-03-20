Antalya'da köpeğe tecavüz iddiası!

Antalya'da kimliği belirsiz bir kişinin çalılık alanda köpeğe tecavüz ettiği iddia edildi. Cep telefonu görüntülerinde vatandaşların "Köpeğe mi tecavüz ediyorsun?" dediği, şüphelinin ise eline taş alarak, "Git buradan" diye bağırdığı görüldü.

Dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişinin çalılık alanda hareketlerini uzaktan gören çevredekiler, durumdan şüphelenerek yanına yaklaştı.

Alana gelen kişiler, şüphelinin iddiaya göre köpeğe tecavüz ettiğini gördü. Cep telefonuyla durumu kayda alan kişiler, adamın yanına gidip duruma müdahale etti.

Görüntülerde vatandaşların kendisine doğru geldiğini gören kişinin ıslak pantolonunu topladığı görüldü. Görüntülerin devamında ise vatandaşların "Köpeğe mi tecavüz ediyorsun" dediği şüpheli ise eline aldığı taşı göstererek "Git buradan" diye bağırdı. (DHA)