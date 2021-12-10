Antalya'da kadın cinayeti: Talat Yılmaz, eşi Gülsenem Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da, Talat Yılmaz (64), tartıştığı eşi emekli öğretmen Gülsenem Yılmaz'ı (63) bıçaklayarak öldürdü. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.



Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Eşini öldüren Talat Yılmaz'ın işlediği cinayeti polis merkezine giderek itiraf etmesi üzerine, olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Gülsenem Yılmaz'ın cesediyle karşılaştı.

Gülsenem Yılmaz'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)