Anonymous, Yunanistan'a savaş açtı

Son dönemde internet dünyasındaki saldırıları ve ifşaları ile gündeme gelen uluslararası hack grubu Anonymous, bu kez hedef tahtasına Yunanistan'ı yerleştirdi.

Anonymous , Yunanistan'ın resmi veri tabanlarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla Atina'nın birçok resmi belgesini ve yazışmasını ele geçirdi.

Gazete Duvar’dan Nikolaos Stelya’nın haberine göre, Anonymous Yunanistan Merkez Bankası’nın birçok belgesini internet ortamında yayınladı. Yunan medyasında yer alan bilgiler, internette yayınlanan belgelerin çok büyük bir dönemi kapsadığını göstermekte. Erişime açılan belgelerin en eskileri 2000’li yılların başına ait. Anonymous’un ilk etapta 10gb’lık bir bilgiyi kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

Yunanistan makamları kırmızı alarma geçerken Yunanistan Polisi’nin ilgili birimleri ve Yunanistan istihbaratı özel araştırma yapıyor.

Neden Yunanistan?

Anonymous'a göre kemer sıkma politikaları ve sert ekonomik tedbirler neticesinde Yunanistan devleti artık vatandaşlarına temel hizmetleri sunacak durumda değil.

Anonymous bu durumu "kabul edilemez" olarak görürken, Yunanistan halklarına dönük eylemlerin 'cezalandırılmasının' vaktinin geldiğini belirtiyor.