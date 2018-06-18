Annesiz kalan 5 yavru leylek korumaya alındı

Mesut MADAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Elmalı ilçesinde bir evin bacasında anneleri ölen, aç ve bitkin haldeki 5 yavru leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından korumaya alındı.

Elmalı\'ya bağlı Karamık köyünde bir evin bacasında yavru leylekler olduğunun haber verilmesi üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6\'ncı Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Korkuteli Şefliği Yaban Hayvanı Transfer Merkezi ekipleri bölgeye yönlendirildi. Veteriner hekim Erol Karacan tarafından yapılan kontrolde anne leyleğin öldüğü, 5 yavru leyleğin ise aç ve bitkin durumda olduğu belirlendi. Balıkla beslenen yavru leylekler ekipler tarafından korumaya alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6\'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, leylekler gerekli yaşam olgunluğuna eriştiklerinde Avlan Gölü\'nde doğal yaşama bırakılacağını, Afrika\'ya göç eden leylek sürüsüne katılmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.



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