Anneler Hepsiburada'nın desteklediği MomTalks 2018'de buluşuyor

İSTANBUL, (DHA)- MomTalks 2018, 11 Mayıs Cuma günü, Grand Pera’da birbirinden değerli uzmanları akademik bir platformda annelerle bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Annelik sürecinin her aşamasında kadınların hem geniş ürün çeşitliliğiyle hem de ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşabilecekleri dev bir platform olarak hayatlarını kolaylaştıran Hepsiburada’nın ana sponsorluğunu üstlendiği MomTalks 2018’de 4 farklı panelde toplam 15 konuşmacı ve marka temsilcisi yer alacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek anne-uzman buluşma platformu MomTalks, annelerin geleceği şekillendirmedeki önemini akademik bir platformda vurgulamayı, anneliğin eğitimdeki kritik önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. 11 Mayıs Cuma günü Grand Pera’da saat 10:00’da başlayacak MomTalks 2018’nin ana sponsorluğunu, Türkiye’de e-ticaretin lider platformu olmanın yanında kadınlara yönelik ürün çeşitliliği, bilgilendirici ve destekleyici faaliyetleriyle tanınan Hepsiburada üstleniyor.

Anneleri bilgilendiren ve destekleyen bir etkinlik olan MomTalks 2018’in bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirten Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “Hepsiburada olarak kadınların yaşamlarının her anında bizi yanlarında hissetmelerini sağlamak, birbirinden farklı kategorilerde sunduğumuz geniş ürün çeşitliliğiyle ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecekleri bir platform olarak onlara hitap edebilmek bizim için çok önemli. Hepimizin bildiği gibi hamilelik dönemi her kadının hayatında unutulmaz bir deneyim. Bu deneyimin bir parçası olarak; hamilelik öncesi hazırlık dönemi, hamilelik ve sonrası dönemde kadınların tüm ihtiyaçlarını rahatça karşılayabileceği ürünler, kişisel gelişim ve eğitim anlamında faydalanabilecekleri içeriklerle Hepsiburada’yı ‘annelerin en iyi arkadaşı’ olarak konumladık. Hastane çantasından, bebeğinin temizlik ve sağlığına, emzirme ihtiyaçlarından giyim ve kozmetik ihtiyaçlarına kadar binlerce seçenekle birlikte, anne söyleşileri, hamilelik dönemi eğitimleri gibi birçok alanda hem web sitemiz hem sosyal medya hesaplarımızdan kadınlara kılavuz oluyoruz. Bu çabalarımızın bir halkası olarak Momtalks 2018 etkinliğine verdiğimiz destekten dolayı çok mutluyuz. Bundan sonra da kadınların hayatlarının her önemli noktasında yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

BİLETLER HEPSİBURADA’DA SATIŞTA

Bu yıl MomTalks 2018’in biletleri Hepsiburada.com üzerinden satışa sunuluyor. Etkinliğe katılmak isteyenler biletlerini www.hepsiburada.com adresinden satın alabiliyor.

ALANINDA UZMAN 15 KONUŞMACI ANNELER GÜNÜ HAFTASINDA MOMTALKS’DA OLACAK

Alanında uzman değerli isimler, ilham verici, bilgilendirici ve keyifli konuşmalarla, tam gün süren dopdolu bir organizasyonla annelerle bir araya gelecek. Etkinlik kapsamında gün boyunca 4 farklı panelde toplam 15 konuşmacı ve marka temsilcisi yer alacak. Uzmanlar, anne babalığı, çocuk eğitimini ve gelişimini her yönüyle konuşmak için 11 Mayıs Cuma günü Grand Pera’da katılımcılar ile buluşacak.

Konuşmacılar arasında MomTalks’un fikir annesi, eğitimci-yazar Dr. Bahar Eriş, “Oyuncu Anne” olarak tanınan ünlü anne-yazar Şermin Yaşar; eğitimci-yazar Prof Dr. Sinan Canan; egitimpedia.com sitesinin kurucusu eğitimci Ali Koç; başarı uzmanı ve yazar Mümin Sekman; BeeO’nun kurucusu ve Türkiye’nin kadın girişimci ödüllü ilk ve tek yerli propolis üreticisi Aslı Elif Tanuğur; bebek hemşiresi Esra Ertuğrul; Güncel Anne bloğunun yaratıcısı çocuk doktoru ve beslenme uzmanı Elif Çakır; Türkiye’nin sertifikalı ilk ve tek Uyku Meleği Seride Samurkaş; akademisyen ve Manibux’ın Kurucusu Canan Bayrak, gazeteci ve sosyal medya danışmanı Nora Romi; anne-çocuk influencerları Melina’s Mom, Hassas Anne; Bebek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hande Yuvakuran ve yazar Ayşen Aksakal gibi Türkiye’nin yakından takip ettiği isimler yer alıyor.

(FOTOĞRAF)