Anne ve babası, İranlı yönetmeni öldürdü!

İranlı yönetmen Babak Khorramdin, ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu cinayete kurban giderek hayatını kaybetti. Khorramdin'in cesedi bir valiz içinde çöpe atılmış halde bulundu.

Sinema dünyası İranlı yönetmen Babak Khorramdin’in ölüm haberiyle sarsıldı. 47 yaşındaki Khorramdin, uzun yıllar yaşadığı İngiltere’den ülkesine döndükten sonra, cinayete kurban gitti.

Sözcü gazetesinin, Daily Star'dan aktardığı habere göre oğullarının evlenmemesinden rahatsızlık duyan Khorramdin’in anne ve babası ünlü yönetmeni katletti. Khorramdin’in cesedi başkent Tahran’ın Ekbatan bölgesinde bir çöpte bulundu. Polisin verdiği ilk bilgilere göre Khorramdin’in vücudu parçalara ayrıldıktan sonra valizin içine konuldu.

İlaç verdikten sonra öldürmüş!

Olay sonrası tutuklanan Khorramdin’in babası verdiği ilk ifadede suçunu itiraf ederek, "Aramızdaki sorunlar nedeniyle onu ilaç vererek bayılttım. Daha sonra bıçaklayarak öldürdüm. Vücudunu parçaladıktan sonra eşimle birlikte en yakın çöpe attım" dedi.