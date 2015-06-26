İngiltere Kraliçesi Anne Frank’ın mezarını ziyaret etti



İngiltere Kraliçesi, Almanya gezisi kapsamında, Nazi rejimi tarafından toplama kampı olarak kullanılan Bergen-Belsen'i ziyaret etti.

Kraliçe, Hannover kentinin kuzeyinde bulunan Bergen-Belsen toplama kampında hayatını kaybedenler için çelenk bıraktı.

Yazdığı günlükle tanınan ve yaşamı filmlere de konu olan 15 yaşındaki Anne Frank ve 19 yaşındaki ablası Margot da kamp İngiliz askerleri tarafından kurtarılmadan bir kaç hafta önce aynı yerde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe, Anne Frank ve kardeşinin mezarlarını özel olarak ziyaret etti. II. Elizabeth, kampta hayatta kalanlar ve dini toplulukların temsilcileriyle de görüştü.

Bergen-Belsen, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusu tarafından kurtarılan tek Nazi kampıydı. Ayrıca, Kraliçe, bir toplama kampını ziyaret eden ilk İngiliz kraliyet üyesi oldu.

Geçmişteki skandallar

Kraliçe II. Elizabeth'in ziyareti geçmişte kraliyet ailesinin Nazilerle ilişkili skandalları dolayısıyla önemli görülüyordu.

Elizabeth'in amcası 8'inci Edward, İkinci Dünya Savaşı öncesi, Nazilere karşı sempati beslemekle suçlanıyordu.

Ayrıca Kraliçe'nin torunu Prens Harry de 2005 yılında bir kostümlü partide, üzerinde gamalı haç bulunan bir kol bandı takıp kahverengi üniforma giydiği için eleştirilere hedef olmuştu. Prens olay için özür dilemişti.