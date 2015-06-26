T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İngiltere Kraliçesi Anne Frank’ın mezarını ziyaret etti

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, bir Nazi toplama kampını ziyaret eden ilk İngiliz kraliyet üyesi oldu. Kraliçe, Bergen-Belsen'de filmlere konu olan Anne Frank’ın mezarını da ziyaret etti.

26 Haziran 2015 20:47


İngiltere Kraliçesi, Almanya gezisi kapsamında, Nazi rejimi tarafından toplama kampı olarak kullanılan Bergen-Belsen'i ziyaret etti.

Kraliçe, Hannover kentinin kuzeyinde bulunan Bergen-Belsen toplama kampında hayatını kaybedenler için çelenk bıraktı.

Yazdığı günlükle tanınan ve yaşamı filmlere de konu olan 15 yaşındaki Anne Frank ve 19 yaşındaki ablası Margot da kamp İngiliz askerleri tarafından kurtarılmadan bir kaç hafta önce aynı yerde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe, Anne Frank ve kardeşinin mezarlarını özel olarak ziyaret etti. II. Elizabeth, kampta hayatta kalanlar ve dini toplulukların temsilcileriyle de görüştü.

Bergen-Belsen, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusu tarafından kurtarılan tek Nazi kampıydı. Ayrıca, Kraliçe, bir toplama kampını ziyaret eden ilk İngiliz kraliyet üyesi oldu.

Geçmişteki skandallar

Kraliçe II. Elizabeth'in ziyareti geçmişte kraliyet ailesinin Nazilerle ilişkili skandalları dolayısıyla önemli görülüyordu.

Elizabeth'in amcası 8'inci Edward, İkinci Dünya Savaşı öncesi, Nazilere karşı sempati beslemekle suçlanıyordu.

Ayrıca Kraliçe'nin torunu Prens Harry de 2005 yılında bir kostümlü partide, üzerinde gamalı haç bulunan bir kol bandı takıp kahverengi üniforma giydiği için eleştirilere hedef olmuştu. Prens olay için özür dilemişti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KraliçesiNaziBergen BelsenAnne FrankKraliçesi AlmanyaHannoverMargotDünya SavaşıKraliçeNazilerleEdwardNazilerePrens HarryDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24