Anne eşek telef oldu, yavrusu yanından ayrılmadı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da otomobilin çarptığı eşek telef oldu. Yanındaki yavrusu, uzun süre annesinin başında bekledi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Çorum-Osmancık karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 06 PRY 70 plakalı otomobil, yola aniden çıkan eşeğe çarptı. Kazada, bir süre can çekişen eşek telef oldu. Eşeğin yavrusu uzun süre annesinin yanından ayrılmadı. Belediye yetkilileri, telef olan eşeği gömmek üzere aldı, yavrusunu ise hayvan bakımevine götürdü.



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