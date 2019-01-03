Anne beraat etti, 21 yıl ceza alan oğluna ağladı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da \'uyuşturucu ticareti\' suçundan tutuklu yargılanan davada anne M.T. (50) beraat ederken, oğlu Anılcan T. (22) 21 yıl 3 ay hapis, 300 bin TL para cezasına mahkum edildi. Hükümle birlikte tahliye edilen ve beraat kararına sevinemeyen anne M.T., \"Oy 21 yıl nasıl bitecek?\" diyerek oğlu için gözyaşı döktü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında rutin uygulamaları sırasında, 29 Nisan 2018\'de Erzurum-Aşkale karayolu üzerinde bir TIR\'ı durdurdu. Anılcan T. idaresindeki TIR\'da arama yapıldı. Narkotik köpek, yapılan aramada, araç dorsesinin arkasında bulunan tekerleklerin bağlı olduğu 3 ayrı dingile tepki verdi. Sökülen dingillerin içerisinde toplam 95 paket eroin ele geçirildi. Yapılan kriminal incelemede, paketler içerisinde 21 kilo 388,76 gram eroin olduğu tespit edildi. Sürücü Anılcan T. idrar örneğinde uyuşturucu maddeye rastlanırken, anne M.T.\'nin örnekleri ise negatif çıktı.

Uyuşturucu ticareti suçlamalarını kabul etmeyen anne M.T., oğlu Anılcan\'ın yük taşımacılığı yaptığını, aracın ruhsat sahibinden almış olduğu vekaletname olduğu için yolculuk sırasında araçla ilgili sıkıntı çıkması halinde oğlunu yardımcı olmak için birlikte Gebze\'den Diyarbakır\'a gittiklerini söyledi. Bir firmaya ait beyaz eşya yükünü Diyarbakır\'da boşalttıktan sonra Bitlis\'in Ahlat ilçesine eşya taşıdıklarını belirten anne M.T., \"Ahlat\'ta eşyaları indirdikten sonra Erzurum\'da su yükü bulabileceklerini düşünerek yola çıktık. Erzurum\'a girişte polis tarafından durdurulduk. Araçta uyuşturucu olduğundan haberim yoktu\" dedi.

Emniyette susma hakkını kullanan Anılcan T., savcılıkta alınan ifadesinde annesi M.T. ile benzer ifadeler verdi. Gözaltına alınan anne ve oğlu, 30 Nisan\'da tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Anılcan T. ve M.T. hakkında Erzurum 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Anne ve oğlu yargılama aşamasında da suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, anne M.T.\'nin \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama\' suçundan beraatini kararlaştırdı. M.T.\'ye cezaevinde yattığı süre için maddi, manevi tazminat talebinde bulunabileceği bildirildi. Anılcan T.\'nin atılı suçu işlediğine kanaat getiren heyet, sanığı 21 yıl 3 ay hapis, 300 bin TL para cezasına çarptırdı.

Kararı duyunca kendi için sevinemeyen anne M.T. oğluna bakarak \"Oy 21 yıl nasıl bitecek?\" diyerek gözyaşı döktü. Anılcan T. annesini teselli etmeye çalışırken, yürümekte zorlanan M.T.\'yi cezaevi görevlileri koluna girerek duruşma salonundan çıkardı.



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