Anna Maria Jopek'ten İzmir'de konser

İZMİR, (DHA)- POLONYA\'nın bol ödüllü ünlü caz sanatçı Anna Maria Jopek’i İzmir\'de sahne aldı. Mumlarla bezenmiş, loş ışıkla aydınlatılmış romantik sahnede kadife sesli sanatçı Jopek, muhteşem performansı ve sempatik tavırlarıyla İzmirli izleyicilerden tam not almayı başardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi\'nde (AASSM) düzenlenen konserde büyük bir tutkuyla seslendirdiği şarkıları arasında sevgi mesajları vermeyi de unutmayan Anna Maria Jopek, insanlar ve toplumlar arasındaki uzlaşmazlık ve çatışmaların bir an önce son bulmasını dileyerek “Ben dünyayı müziğin kurtaracağına inanıyorum\" dedi. İzmir’e ilk kez geldiğini söyleyen Polonyalı sanatçı, \"Burası çok mükemmel bir şehir ve izleyicileri harika. Çok iyi müzikal kaliteye ve inanılmaz bir duygusallığa sahipler\" diye konuştu.



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