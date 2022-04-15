Anlaşma tamamlandı: Britanya sığınmacıları Ruanda'ya gönderecek

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkeye giren “yasa dışı göçmenlerin” yeni göçmen politikaları kapsamında Ruanda’ya gönderileceğini duyurdu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Britanya Başbakanı Boris Johnson bir basın toplantısı düzenleyerek Ruanda’nın dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Johnson, Kraliyet Donanması’nın Fransa’dan Manş Denizi üzerinden gelen küçük tekneleri kontrol etme görevini üstleneceğini de duyurdu.

Britanya İçişleri Bakanlığı’ndan kaynaklar, Ruanda’yla yapılan anlaşmanın “tek yönlü bilet” olduğunu, gönderilen sığınmacıların burada bir hayat kurmasını hedeflediklerini sçöyledi.

Britanya İçişleri Bakanı Priti Patel Ruanda’ya bir ziyarette bulunarak “ekonomik kalkınma işbirliği” anlaşması imzalamıştı. Britanya plan kapsamında ilk etapta Ruanda’ya 120 milyon pound ödeyecek.