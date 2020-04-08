Sığınmacı işçiler çalışma koşullarını anlattı: Ölene kadar çalışacağız gibi duruyor

Deri, Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği, tekstil ve kundura iş kolunda çalışan 'Mülteci İşçilerin Yaşadığı Hak İhlalleri' raporunu yayımladı. Rapora göre, sığınmacı işçilerin yarısı asgari ücretin altında çalışıyor.

100 sığınmacı işçiyle yapılan anket sonucuna göre hazırlanan raporda, sığınmacı hanelerinde ortalama 7.8 kişinin yaşadığı belirtildi. Ankete katılan işçilerin tamamı sigortasız çalıştığını söyledi. Raporda yer alan veriler şöyle:

Sığınmacı hanelerinde en az iki kişi çalışıyor

Mültecilerin hanelerinde ortalama 7.8 kişi yaşıyor.

İşçilerden 36'sı 500 lira, 16'sı 600 lira, 24'ü 700 lira geriye kalan 24'ü de 750 lira ev kirası ödüyor.

İşçilerin 10'u haftalık 400 lira, 35'i 500 lira, 5'i 550 lira, 40'ı 600 lira ve 10'u 700 Türk lira kazanıyor. İşçilerin yarısı ayda asgari ücretin altında ücret alıyor.

100 işçiden 36'sı evde bir bireyin daha çalıştığını belirtirken, 19 'unun ise eşi de çalışıyor. 12'sinin çocuğu çalışıyor, 4'ünün kardeş çalışıyor, birinin de anne-babası çalışıyor. İşçilerden 75'i evden bir bireyin daha çalışmasına ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Sigortasız çalışıyorlar

Ankete katılan 100 işçinin tamamı sosyal güvenlik kaydı bulunmadığını dile getirdi. İşçilerden hiçbiri iş yerinde devlet denetimi ile karşılaşmadığını belirtti.

İşçilerin 35'i günde ortalama 9-10 saat çalıştıklarını, 65 işçi ile 11-12 saat çalıştıklarını söyledi. İşçiler 8 saatten sonrası için fazla mesai ücreti almadıklarını da getirdiler.

Yıl boyunca çalışamıyorlar

'Yılda kaç ay çalışıyorsunuz?' sorusuna işçilerden 29'u 'yıl boyunca çalışıyoruz' cevabını verdi. 7 işçi 6 ay, 8 işçi 8 ay, 14 işçi 9 ay, 22 işçi 11 ay çalıştığını belirtti.

İşçiler iş yerlerinin yüzde 60'ında çoğunluklu sığınmacı işçi çalıştığını belirtirken, yüzde 20'si ise çoğunlukla Türkiyeli işçilerin bulunduğunu söyledi.

"Şiddete ve nefret söylemine maruz kaldım"

73 iş sığınmacı olduğu için maaşını tam alamadığını, 87 işçi ise Türkiyeli işçilere göre daha az maaş aldığını belirtti. 77 işçi, Türkiyeli işçilere göre daha uzun çalıştığını, 56 işçi haksız yere işten çıkarıldığını söyledi.

75 işçi nefret söylemine maruz kaldığını, 52 işçi çalışma arkadaşları tarafından dışlandığını ve 12 işçi ise sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını söyledi. İşçilerden 83'ü öncelikli talebinin ücretlerde artış olduğunu dile getirirken 35'i sigortasının yapılmasını, 47'si nefret söyleminin olmamasını, 76'sı çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve 34'ü ise işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasını istedi.

"Ölene kadar çalışacağız gibi duruyor"

Raporda işçilerle yapılan görüşmeler yer aldı. Tekstil işçisi D.S., kendilerine düşük ücret verildiğini ve zorla fazla çalıştırıldıklarını söyleyerek, “Çalışmazsak işten çıkarılmakla tehdit ediliyorduk ama Türkiyeli işçi evine gidiyordu. Fazla çalışmamız için ek bir ücret de alamıyorduk. Ülkemize dönme ihtimalimiz çok düşük ve burada emekli olabilmemiz de mümkün değil. Ölene kadar çalışacağız gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

"Suriyeli olduğumuz için aşağılanıyoruz"

Deri işçisi M.S., patronların kendilerini sürekli aşağıladıklarını dile getirerek, “En ufak bir hatamızda başka işçilerin ortasında hakaret ve aşağılamaya varan sözlere maruz kalıyoruz. Suriyeli olduğumuz için aşağılanıyoruz” dedi.

Ayakkabı işçisi H.D. ise bir dönem kendilerine yönelik linç girişimleri olduğunu ifade ederek, işe korkarak gittiklerini söyledi. H.D. 5 yıl önce Türkiyeli işçilerin bir site içerisinde 'Suriyeli işçi istemiyoruz' eylemi yaptığını belirterek, "Bu süreçte işe giderken korkuyorduk, mecburen gruplar şeklinde gidip geliyorduk" diye konuştu.