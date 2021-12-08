ANKARAY iki gün hizmet veremeyecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ego Genel Müdürlüğü, AŞTİ-Dikimevi hattında hizmet veren ANKARAY metrosunun 11-12 Aralık tarihlerinde hizmete kapatılacağını duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ANKARAY 25 yıl sonra yapılacak makas değişimi ve hat yenileme çalışmaları nedeniyle 11-12 Aralık tarihleri arasında hizmet veremeyecektir. Belirtilen tarihlerde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için AŞTİ-Dikimevi arası 300 hat numaralı EGO otobüsleriyle ek seferler düzenlenecektir” denildi.