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ANKARAY iki gün hizmet veremeyecek

Bakım çalışmaları yapılacağı belirtildi

08 Aralık 2021 12:01

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ego Genel Müdürlüğü, AŞTİ-Dikimevi hattında hizmet veren ANKARAY metrosunun 11-12 Aralık tarihlerinde hizmete kapatılacağını duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ANKARAY 25 yıl sonra yapılacak makas değişimi ve hat yenileme çalışmaları nedeniyle 11-12 Aralık tarihleri arasında hizmet veremeyecektir. Belirtilen tarihlerde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için AŞTİ-Dikimevi arası 300 hat numaralı EGO otobüsleriyle ek seferler düzenlenecektir” denildi.

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