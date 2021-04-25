Ankaraspor TFF 1. Lig’e veda etti

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Ankaraspor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 3-2 mağlup etmesine rağmen, Menemenspor'un Eskişehirspor'u yenmesiyle küme düştü.

32. haftanın kritik maçında kümede kalma mücadelesi veren Ankaraspor, orta sıralarda yer alan Bandırmaspor'u ağırladı. Maçta hakem Mert Güzenge düdük çaldı.

Karşılaşma, 3-2'lik Ankaraspor üstünlüğüyle noktalandı.

Maçta perdeyi açan isim, 63. dakikada kaydettiği golle Samet Kaya oldu. Konuk ekip, yalnızca bir dakika sonra Del Valle ile eşitliği yakaladı.

Müsabakanın 71. dakikasında bir kez daha sahne alan Del Valle, Bandırmaspor'u 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. 76'da topu filelerle buluşturan Pedersen, durumu 2-2'ye getirdi.

90+3. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Pedersen, bir kez daha ağları sarstı ve skoru tayin etti: 3-2

Bu sonuçla 26 puana ulaşan Ankaraspor, müsabakayı kazanmasına rağmen, Menemenspor'un Eskişehirspor'u yenmesiyle TFF 1. Lig'e veda etti.

39 puanda kalan Royal Hastanesi Bandırmaspor ise, galibiyet özlemini 5 maça çıkardı ve 11. sırada konumlandı.