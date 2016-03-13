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Ankara'daki patlama sonrasında hastanelerde alarm!

Ankara'da 34 kişinin hayatını kaybettiği, 19'U ağır 125 kişinin yaralandığı patlama sonrasında sağlık çalışanları yaralıları kapıda bekledi

13 Mart 2016 23:31

Ankara Kızılay'da Güvenpark'ta bulunan otobüs duraklarının olduğu bölgede yaşanan şiddetli bir patlama sonrasında hastanelerde alarm durumuna geçildi. Doktorlar ve sağlık çalışanları hastanelerin kapılarına çıkarak yaralıları bekledi. Yaralılar Ankara'daki 10 ayrı hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hürriyet’ten Oğuz Demir’in haberine göre, hastanelerde alarm durumuna geçildi. Ankara'nın hemen her yerinde duyulan patlama sesi nedeniyle doktorlar ve sağlık çalışanları hastanelerin kapısına kadar inerek yaralıları bekledi. Yaralılar hastanedeki 10 ayrı hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri patlamanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi aldı.

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